Porucha erekce nemusí být jen problémem sexuálního života. Může upozornit na vysoký cholesterol, cukrovku nebo počínající cévní onemocnění. Typicky se objevuje u mužů mezi 45 a 55 lety, kteří mají mírnou nadváhu, vyšší tlak a cholesterol. Kdy zbystřit a proč není dobré doplňovat bezhlavě testosteron, popisuje sexuolog a urolog Libor Zámečník, který zároveň vystoupí na Health and Longevity summitu Hospodářských novin. 

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Co se dočtete dál

  • Proč doplňování testosteronu může poškodit plodnost.
  • Kdy měřit testosteron.
  • Kolik mužů má sexuální dysfunkci.

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