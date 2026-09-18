Porucha erekce nemusí být jen problémem sexuálního života. Může upozornit na vysoký cholesterol, cukrovku nebo počínající cévní onemocnění. Typicky se objevuje u mužů mezi 45 a 55 lety, kteří mají mírnou nadváhu, vyšší tlak a cholesterol. Kdy zbystřit a proč není dobré doplňovat bezhlavě testosteron, popisuje sexuolog a urolog Libor Zámečník, který zároveň vystoupí na Health and Longevity summitu Hospodářských novin.
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- Proč doplňování testosteronu může poškodit plodnost.
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