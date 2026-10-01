Těsně před letními prázdninami musel opustit pražskou komunální politiku dlouho se připravující kandidát na primátora za hnutí ANO Ondřej Prokop. Nedokázal totiž vysvětlit, jak to má se svými byty. 

Pozornost na sebe strhl ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že si loni koupil byt ve stejném domě jako trestně stíhaný exředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. U Ludvíka totiž podle policie šlo o úplatek od firmy, která bytový dům stavěla a která měla zakázky i v nemocnici, kterou řídil. 

HN nyní zjistily, že ve stejném domě má byty i bývalá manželka Prokopova náhradníka – současného kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Jana Hušbauera. Nevlastní je na své jméno, ale na firmu, kterou stoprocentně ovládá. A koupila je přitom za nezvykle nízkou cenu, dokonce nižší než sám Prokop.

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