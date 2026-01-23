Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce se po téměř 11 měsících dostal na svobodu. Po rozhodnutí soudu v pátek odpoledne opustil pankráckou vazební věznici. Na Ludvíka bude dohlížet probační úředník a má zákaz vycestovat do zahraničí, řekl po opuštění věznice novinářům.
Ludvík z věznice vyšel s několika taškami. Novinářům řekl, že naprosto jednoznačně odmítá všechna obvinění, kterým čelí. „Nic z toho se nestalo,“ řekl. Policie má podle něj důkazy, které jednoznačně dokazují, že nic z toho, z čeho je obviněný, nespáchal. „Nikdy jsem si o úplatek neřekl, nikdy jsem si ho nenechal slíbit,“ dodal. Do vazby Ludvíka poslal Obvodní soud pro Prahu 5 loni 26. února.
Vazbu strávil na samotce, řekl Ludvík. „Mám pocit, že jsem někomu asi vadil a že byla taková tendence nějakým způsobem mě do něčeho namočit,“ uvedl. Řekl, že se bude bránit. „Člověk tady sedí celou dobu a přemýšlí, co se to vlastně stalo,“ podotkl. Bude také muset řešit, že je stále zaměstnancem Fakultní nemocnice v Motole, která se od počátku letoška spojila v jeden celek s Nemocnicí Na Homolce, doplnil.
Podmínky propuštění z vazby teď budou podle Ludvíka platit tři a půl roku. Obavy ohledně rizika útěku a pokračování v trestné činnosti přetrvávají, řekla serveru Seznam Zprávy mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokarová. „Proto byl umístěn pod dohled probačního úředníka a je povinen se každý den v určených časech zdržovat v místě svého bydliště. Zároveň mu bylo zakázáno cestovat do zahraničí a je povinen odevzdat cestovní pas,“ dodala.
Kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Ve vazbě nyní podle dostupných informací zůstává pouze Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský. Soud jeho žádost o propuštění před týdnem zamítl. Pokud nebude podána obžaloba, bude muset být ke konci příštího měsíce z vazby propuštěn, neboť uplyne roční lhůta.
Vedle Ludvíka a Budinského policie obvinila i advokáta Miroslava Janstu, který podle kriminalistů oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl z vazby propuštěn loni na začátku srpna.
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.
Majetek Ludvíka, Budinského a Jansty policisté v kauze obstavili. Loni v září server iROZHLAS.cz uvedl, že zajistili majetek v hodnotě 230 milionů korun.
