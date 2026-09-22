Petřínská lanovka v Praze se v úterý po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 07:00 z Újezdu a Petřína, poté budou jezdit zhruba v desetiminutových intervalech až do 22:15. Oblíbená lanová dráha z Újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu, kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024.
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Rekonstrukce byla podle dopravního podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly také dosavadní vozy. Nové vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Oproti předchozím jsou prosklenější a nabídnou lepší výhled na město. Jejich kapacita se zvýšila ze 100 na 120 cestujících.
Jednorázová jízdenka na lanovku bude nově stát 100 korun místo dosavadních 60. Při nákupu přes aplikaci PID Lítačka cestující zaplatí 90 korun. Změna se týká pouze jednorázových jízdenek, držitelé dlouhodobých časových kuponů PID budou moci lanovku dál využívat bez doplatku. Beze změny zůstávají také 24hodinové a 72hodinové jízdenky. Zdarma budou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let.
Lanovka je součástí pražské MHD a patří mezi turisticky vyhledávané atrakce. Cestující vyveze na Petřín například k rozhledně, bludišti nebo ke Štefánikově hvězdárně. Využívají ji také studenti vysokoškolských kolejí na Strahově nebo lidé mířící do restaurací, na hřiště a do zahrad na Petříně. Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891.
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