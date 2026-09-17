Vládní strany ve čtvrtek oznámily, že teď už nic nebrání pondělnímu schválení návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční partneři SPD a Motoristé sobě sice po srpnovém zveřejnění návrhu oznámili, že schodek 389 miliard je z jejich pohledu moc vysoký, a pokud pro něj mají zvednout ruku, budou požadovat jeho snížení o dvacet či více miliard. Nakonec se však stranické špičky dohodly, že v návrhu zmizí jen kosmetických „několik“ miliard. A že další snižování deficitu přijde až v průběhu příštího roku na základě předložených změn zákonů.
Co se dočtete dál
- Jak hodlají strany snížit schodek.
- Co to bude znamenat pro legislativní práce.
- Jak to vidí ekonom.