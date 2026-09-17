Vládní strany ve čtvrtek oznámily, že teď už nic nebrání pondělnímu schválení návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční partneři SPD a Motoristé sobě sice po srpnovém zveřejnění návrhu oznámili, že schodek 389 miliard je z jejich pohledu moc vysoký, a pokud pro něj mají zvednout ruku, budou požadovat jeho snížení o dvacet či více miliard. Nakonec se však stranické špičky dohodly, že v návrhu zmizí jen kosmetických „několik“ miliard. A že další snižování deficitu přijde až v průběhu příštího roku na základě předložených změn zákonů. 

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Co se dočtete dál

  • Jak hodlají strany snížit schodek.
  • Co to bude znamenat pro legislativní práce.
  • Jak to vidí ekonom.