Koaliční strany pokračují v jednáních o státním rozpočtu. Sérii debat odstartoval návrh ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), který na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. SPD i Motoristé sobě chtějí ale toto číslo výrazně snížit, mluví i o desítkách miliard korun. V pondělí ráno se sešli zástupci Motoristů s ministry školství Robertem Plagou a zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba ANO). Večer pak míří vedení SPD jednat s premiérem Andrejem Babišem a Schillerovou. Následně se sejde koaliční rada.

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Co se dočtete dál

  • S kým se sešli koaliční zástupci.
  • Co uvedli k jejich požadavkům ministři školství a zdravotnictví.

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