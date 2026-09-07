Koaliční strany pokračují v jednáních o státním rozpočtu. Sérii debat odstartoval návrh ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), který na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. SPD i Motoristé sobě chtějí ale toto číslo výrazně snížit, mluví i o desítkách miliard korun. V pondělí ráno se sešli zástupci Motoristů s ministry školství Robertem Plagou a zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba ANO). Večer pak míří vedení SPD jednat s premiérem Andrejem Babišem a Schillerovou. Následně se sejde koaliční rada.
Co se dočtete dál
- S kým se sešli koaliční zástupci.
- Co uvedli k jejich požadavkům ministři školství a zdravotnictví.