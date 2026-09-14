Premiér Andrej Babiš probral během zhruba hodinové schůzky na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem plánované zahraniční cesty a návštěvy, které budou hostit. Hovořili také o situaci ve světě. Premiér to novinářům řekl po jednání, které označil za velmi konkrétní. S hlavou státu mluvil například také o přípravě rozpočtu na příští rok. Znovu se s prezidentem setká na plánovaném jednání bezpečnostní rady státu. Na dotaz, zda plánuje pravidelná jednání s prezidentem uvedl, že se uskuteční podle potřeby.
„Probrali jsme vzájemně naše zahraniční cesty, kam se chystá on, kam se chystám já,“ uvedl premiér s tím, že podobně hovořili i o plánu návštěv na Pražském hradě. S hlavou státu mluvil i o kyberhrozbách, o svém nedávném jednání s premiéry visegrádské čtyřky, kam vedle Česka patří Slovensko, Polsko a Maďarsko, o situaci v Evropě či volbách. Tématem byly i připravované zákony – stavební a o znovuzavedení elektronické evidence tržeb – a krátce i rozpočet.
Na jednání pozval Hrad i předsedu Motoristů Petra Macinku, který ale po dohodě s premiérem nepřišel. Podle Babiše by měl Macinka jednat s prezidentem samostatně. Premiér podle svých slov vycítil, že je na to čas.
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Babiš také po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Novinářům na pražském Hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají byznys. Premiér uvedl, že v tom nevidí žádný problém.
V červenci navštívil Čínu předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Šlo o první oficiální cestu vysokého českého ústavního činitele do země po několika letech. Cílem návštěvy bylo podle české strany posílení obchodních vztahů, turistické výměny a kulturní spolupráce, součástí delegace byla také podnikatelská mise. Před cestou čelil Okamura kritice části opozice
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