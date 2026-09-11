Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nakonec nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obrannou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Novinářům to v pátek řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zůna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obranného rozpočtu, dodal Okamura.
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Opozice kritizovala, že chystaná cesta ministra obrany koliduje s termínem jednání sněmovního výboru pro obranu, kde se má jednat o rozpočtu či modernizaci armády. Opozičním poslancům vadil i fakt, že ministr míří právě do Číny, kde byl nedávno i Okamura. Šéf výboru Josef Flek (STAN) uvedl, že dvě cesty vysokých českých představitelů do Číny za krátkou dobu by mohly vzbudit pozornost i mezi spojenci v NATO. Cestu označil za bezpečnostní riziko.
Koalice chce o rozpočtu hlasovat na vládě 21. září, SPD a Motoristé mají výhrady k původně navrhovanému schodku 389 miliard korun. Okamura Zůnovi řekl, že by kvůli jednání o rozpočtu měl zůstat v Česku. „Já potřebuju, aby teďka nebyl nikdo 12 hodin v letadle, ale abychom mohli obratem se scházet a komunikovat, kdyby se tam objevily nějaké možnosti někde na nějakém resortu,“ uvedl.
Šéf SPD požádal ministry o analýzu některých velkých rozpočtových kapitol, týká se to i obrany. Nejprve si chce Zůnovy podklady Okamura prostudovat sám, koalice by o rozpočtu měla poté jednat v pondělí ve 14:00. „Ted žádné závěry nejsou,“ uvedl Okamura k možným změnám v rozpočtu.
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Vadí mu, že opozice na jednu stranu kritizuje plánovaný schodek, ale na druhou trvá na výdajích na obranu v souladu se závazkem v Severoatlantické alianci (NATO). „To nemá logiku, to si protiřečí. Ti, kteří to říkají, si nevidí do úst, protože peníze jsou jenom jedny,“ uvedl. Se Zůnou se chce na některé položky zaměřit podrobněji. „Chci se podívat, jaké jsou v plánu z hlediska strategie, z hlediska koncepce, jaké projekty jsou třeba rozpracovány a podobně, abychom se podívali na tu časovou posloupnost,“ uvedl.
Okamura se vydal do Číny v červenci, šlo o první oficiální cestu vysokého českého ústavního činitele do země po několika letech. Cílem návštěvy bylo podle české strany posílení obchodních vztahů, turistické výměny a kulturní spolupráce, součástí delegace byla také podnikatelská mise. Před cestou čelil Okamura kritice části opozice.
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