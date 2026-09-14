Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v národním parku (NP) Šumava bude sanovat armáda (AČR). Novinářům to v pondělí po jednání vlády oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Armáda potvrdila, že úkol dostala. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale tehdy vláda bod přerušila. Babiš pak ve čtvrtek uvedl, že zadal ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů, které se v lokalitě nalezly.
„Potvrzujeme, že velení AČR úkol obdrželo,“ řekla mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová. Zatím ale nemůže sdělit, která jednotka či kolik vojáků se na sanaci bude podílet, ani kdy s pracemi začnou. „Úkol nyní analyzujeme a připravujeme se na jeho splnění. O dalším postupu budeme informovat, jakmile to bude možné,“ dodala mluvčí.
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Celý případ je ostře sledovaný. „Popularitu“ mu zajistil minulé pondělí poslanec Motoristů Filip Turek, který nejprve oznámil, že v lokalitě uniká yperit. V ten samý den se ale stihl ještě dvakrát opravit: nejprve uvedl, že to není yperit, ale fosgen, později to podle jeho vyjádření byly látky, ze kterých by fosgen mohl vzniknout.
Červený pak minulé úterý na tiskové konferenci oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028. Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila jeho stranická kolegyně Klára Sovová, která je v současnosti akcionářkou společnosti.
Česká armáda má podle Babiše skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. „Těším se na akci pana (ministra obrany, pozn. red.) Zůny (za SPD),“ poznamenal Babiš.
Chemické vojsko české armády reprezentuje především 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, který je součástí pozemních sil. Armáda na svém webu uvádí, že jeho úkolem je obvykle zajišťování ochrany proti zbraním hromadného ničení, radiační a chemický průzkum či dekontaminace osob a techniky. Jednotka může podporovat také složky integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech.
Schopnost dekontaminovat prostor a techniku zasaženou nebezpečnou chemickou látkou si liberečtí armádní chemici podle armádní zprávy vyzkoušeli loni v říjnu při výcviku na základně v Čáslavi.
Společnost Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj poté navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) letos v červnu pověřilo Dekontu opětovným průzkumem unikajících chemikálií. Podle resortu dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu, aby se k ní mohli vyjádřit odborníci.
Podle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), který spravuje MŽP, bylo v Česku k 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum.
Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí (CENIA), který se na správě SEKM podílí, ČTK řekl, že na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba pět milionů korun.
V případě, že by se v lokalitě zjistila závažná kontaminace, je poté třeba provést takzvanou analýzu rizika, která určí, které kontaminanty je nutné vyčistit a jakým způsobem. Analýza podle Suchánka stojí přibližně 500.000 korun až tři miliony korun. Podle dat uvedených v odborném recenzovaném časopise Waste Forum jsou přibližné náklady na sanaci jednoho kontaminovaného místa přes 11 milionů korun.
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