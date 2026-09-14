Koalice ANO, Motoristů a hnutí SPD podle předsedy SPD Tomia Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD, včetně omezení dávek Ukrajincům. Jednání budou pokračovat ve čtvrtek ráno, řekl novinářům Okamura po pondělní zhruba hodinové schůzce koaličních lídrů ve Strakově akademii.
Okamura zopakoval, že SPD požaduje úplné zrušení sociálních dávek ukrajinským uprchlíkům, jejich podpora nicméně vyplývá z unijních dohod. „Jsme na cestě dohodnout se na kompromisu,“ uvedl Okamura.
Jednání bylo plánováno na více než dvě hodiny, kvůli delšímu zasedání kabinetu však začalo s hodinovým zpožděním. Odpoledne byla koaliční schůzka ohraničena termínem odemykání Korunní komory ve svatovítské katedrále, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.
Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Znamenal by druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu-19 skončilo schodkem 419,7 miliardy korun. Letos by měl stát hospodařit s deficitem 310 miliard korun.
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Vládní strany se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na rozpočtu dohodnou do týdne, příští pondělí chce vláda návrh schválit a poslat ho Sněmovně. Kromě menších vládních stran kritizuje výši schodku i opozice, označuje takový deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný.
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