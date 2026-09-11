Poslední předvolební průzkumy zlepšují náladu hlavně Starostům – ten nejnovější od agentury NMS jim přičítá druhé místo hned za hnutím ANO s 18,1 procenta. Zato ODS dál o svou pozici bojuje. A také o viditelnost. Strana se stále snaží najít „starou dobrou ódéesku“, jenže podle politologů mytický návrat ke kořenům nepomáhá. Figuruje na třetím místě s 12,2 procenta. Jako problém odborníci vidí i to, že ODS „zestanovatěla“. Proč se občanským demokratům nedaří a co naopak stojí za úspěchem Starostů? 

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Co se dočtete dál

  • Jak ODS dál bojuje o svoji viditelnost.
  • Co stojí za úspěchem Starostů.
  • Proč podle politologů hnutí STAN odsává voliče občanským demokratům.

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