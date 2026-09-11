Majitel společnosti Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí Kvido Štěpánek se rozhodl, že pozvedne kvalitu závodního stravování. To je v okolí dobře známé už dnes a pod značkou Jablonský gurmán rozváží denně část ze dvou tisíc jídel také do okolních firem. Vylepšit jeho úroveň měl špičkový expert na orientální kuchyni přímo z Indie. Záměr však skončil na tom, že by bral více peněz, než je u českých kuchařů běžné. Úřady mu následně odmítly udělit zaměstnaneckou kartu.
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- Proč indický kuchař nedostal zaměstnaneckou kartu.
- Jak to vidí právníci.
- Proč si Kvido Štěpánek připadá jak v začarovaném kruhu.