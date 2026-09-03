Základní manažerské poučky se shodují na jedné věci: zaměstnanci potřebují dostávat jasné instrukce a musí vidět smysl v tom, co dělají. Pak jejich produktivita stoupá. Jakou roli ale třeba hraje tón, kterým šéf práci zadává, nebo to, zda se na úkolu podílí více lidí? Odpovědi přinesla velká analýza zpráv zaslaných přes Slack v rámci více než tisíce pracovních týmů.
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