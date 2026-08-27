Po čtyřech letech debat a změn bude mít vláda v pondělí na stole konečný návrh zákona, který v Česku určí pravidla takzvaného transparentního odměňování. První ze změn začnou se zpožděním platit od ledna příštího roku. Některé evropské země včetně sousedního Slovenska ale už hlásí první zkušenosti. Co si z nich můžou vzít české firmy a na co se mají podle expertů skutečně připravit? Přinášíme tři hlavní poznatky.
První evropské země sbírají zkušenosti s transparentními odměnami. Tohle jsou tři lekce, které si z toho můžou vzít české firmy
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