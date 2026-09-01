Testosteron je v představách veřejnosti spojen s mužností, silou a sexuální výkonností, ale také s agresivitou či dopingem. Zejména v posledních letech se k tomu přidává další obraz: testosteron jako téměř elixír mládí. Mužům má jeho doplňování s přibývajícím věkem vrátit energii, libido, svaly a výkonnost jako zamlada. Medicínská realita je ovšem mnohem méně bombastická. 

Nedostatek testosteronu není vysvětlením všech problémů, které u mužů přicházejí s věkem. A přestože testosteronová terapie jim může pomoci, pokud ho mají nedostatek, není všelékem, Může mít i nepříjemné vedlejší účinky. Co tedy o testosteronu a jeho doplňování opravdu víme a co jsou spíš mýty?

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Co se dočtete dál

  • Jak poznat nedostatek testosteronu a proč nestačí jedno vyšetření.
  • Jaké výsledky přináší doplňování testosteronu.
  • Která potenciální rizika hrozí při léčbě nedostatku testosteronu.

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