Asociace inovativního farmaceutického průmyslu pořádá v úterý 23. června tiskovou konferenci věnovanou aktuálnímu stavu a budoucnosti klinického výzkumu v České republice. Představí nejnovější data o klinických hodnoceních, jejich přínosu pro pacienty, nemocnice i českou ekonomiku a také důvody, proč Evropa začíná v této oblasti ztrácet vůči jiným regionům. Zazní také zkušenosti z praxe i pohled expertů na to, co dnes brzdí klinický výzkum v České republice a jaký dopad to může mít na budoucí dostupnost moderní léčby.
Přenos TK z Masarykova onkologického ústavu v Brně můžete sledovat od 10:00.
Potvrzení řečníci:
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MUDr. Tomáš Boráň, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
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Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí oddělení hodnocení zdravotnických technologií Ministerstva zdravotnictví ČR
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doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., ředitelka CZECRIN a přednostka Farmakologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně
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doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D., primářka Oddělení klinických studií Masarykova onkologického ústavu
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MUDr. Beata Čečetková, Ph.D., ředitelka klinického výzkumu TWMA
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Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
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