Onkologická platforma Asociace inovativního farmaceutického průmyslu pořádá v úterý 23. června kulatý stůl s názvem Jak připravit českou onkologii na výzvy další dekády? Jak zajistit, aby se moderní onkologická péče dostala k pacientům včas a bez ohledu na to, kde žijí? Jak nastavit spolupráci mezi komplexními onkologickými centry a regionálními pracovišti tak, aby systém fungoval efektivně, kvalitně a dlouhodobě udržitelně? A kde existuje prostor pro posílení regionální péče? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat přední odborníci z oblasti onkologie, organizace péče a zdravotnického systému.
Přenos z pražského hotelu Hermitage můžete sledovat od 8:30.
Porážkou rakoviny trable nekončí. Onkologie se zdokonaluje, návrat vyléčených do práce je ale stále těžší
Pozvání k diskusi přijali:
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PhDr. Ivan Duškov, MSc., ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
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prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
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MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny
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MUDr. Patrik Zachar, vrchní ředitel sekce zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR
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RNDr. Marian Rybář, MHA, odbor zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR
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MUDr. Tomáš Hauer, předseda pracovní skupiny pro specializovanou zdravotní péči a centra vysoce specializované péče Ministerstva zdravotnictví ČR
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MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., Masarykův onkologický ústav a člen výboru České onkologické společnosti
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prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., přednostka Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK, členka výboru České onkologické společnosti
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doc. MUDr. Kateřina Kopečková, PhDr., zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum, Onkologická klinika FN Motol a Homolka a 2. LF UK
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MUDr. Kateřina Jirsová, primářka Integrovaného onkologického oddělení Nemocnice Na Pleši
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MUDr. Marta Kučerová, primářka onkologické ambulance Nemocnice Jablonec nad Nisou
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Mgr. Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů
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Bc. Michaela Tůmová, místopředsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů
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