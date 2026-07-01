Umělá inteligence pomáhá už ve všech oblastech lidské práce – medicínu nevyjímaje. Nedávný test dokonce ukázal, že AI zvládla lépe diagnostikovat pacienty na pohotovosti než lékaři. Na druhé straně ale stojí obavy, aby kvůli AI lékaři nepřišli o důležité dovednosti. První studie už dokázala, že se to skutečně děje. Expert vysvětluje, proč by to nemuselo vadit. 

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Co se dočtete dál

  • Proč se proměňují schopnosti lékařů.
  • Co uvádějí studie o zavádění AI v medicíně.
  • Jak to komentuje český expert.
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