Umělá inteligence pomáhá už ve všech oblastech lidské práce – medicínu nevyjímaje. Nedávný test dokonce ukázal, že AI zvládla lépe diagnostikovat pacienty na pohotovosti než lékaři. Na druhé straně ale stojí obavy, aby kvůli AI lékaři nepřišli o důležité dovednosti. První studie už dokázala, že se to skutečně děje. Expert vysvětluje, proč by to nemuselo vadit.
Co se dočtete dál
- Proč se proměňují schopnosti lékařů.
- Co uvádějí studie o zavádění AI v medicíně.
- Jak to komentuje český expert.
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