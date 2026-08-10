Požáry, povodně, rozsáhlé havárie, epidemie nebo jiné krizové situace. Hasiči patří mezi první, kdo jsou při takových situacích v pozoru. Jejich generální ředitel je jednou z nejvlivnějších osob v bezpečnostní struktuře státu. Rozděluje téměř sedmnáctimiliardový rozpočet a rozhoduje o klíčových investicích. Jenže insideři upozorňují na podivnosti kolem právě probíhajícího výběrového řízení na nového hasiče číslo jedna a obávají se, že zásadní instituce zůstane příliš dlouho se stávajícím provizorním vedením. O co se hraje a kdo je favoritem na nového šéfa hasičů?

Když po pěti letech v létě odešel do civilu generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, nabízelo se jako logické, že ho ve vedení nahradí někdo z jeho náměstků – Petr Ošlejšek nebo Daniel Miklós. Oba patří k nejzkušenějším a nejvýše postaveným mužům ve sboru a za sebou mají dlouholetou praxi na různých úrovních velení. Jenže to se nestalo.

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Co se dočtete dál

  • Jakým způsobem Metnar vyřadil zkušené kandidáty.
  • Kdo všechno se přihlásil do výběrového řízení.
  • Proč se hasiči bojí, že zůstanou déle bez vedení.

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