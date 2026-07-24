S více než tisícovkou lesních požárů bojovali evropští hasiči od počátku letošního roku do poloviny července. Plameny v zemích sedmadvacítky sežehly přes 188 tisíc hektarů. Nejhorší situace letos panuje ve Španělsku a Francii, kde už nyní shořela větší plocha než v předchozích letech za celých 12 měsíců.
Co se dočtete dál
- Kde přesně hoří letos v Evropě a Středomoří.
- Které dovolenkové destinace trpí lesními požáry nejvíc.
- Kdy v posledních dvaceti letech shořelo v Evropě nejvíc hektarů.
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