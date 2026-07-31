International Press Institute Česká republika (CZ IPI) protestuje proti nevpuštění redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné na tiskovou konferenci ministerstva zahraničních věcí. Považuje takovou praxi za nepřijatelnou a připomíná, že ministr Petr Macinka v reakci na obdobný incident z ledna letošního roku prohlásil, že jeho úřad nebude novináře nijak omezovat.
Zároveň CZ IPI konstatuje, že zdůvodnění tohoto kroku je stejně nepřijatelné jako samotné omezení vstupu. Oficiální tiskové konference ministra vlády České republiky nejsou prostorem pro vyřizování osobních účtů ani pro rádoby vtipné útoky na jednotlivá média nebo jejich novináře, stojí v prohlášení.
Ministerstvo zahraničí v pátek nevpustilo Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti Českých center v Černínském paláci. Ministr zahraničí Macinka na ní novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce Deníku N pozve.
Ministerstvo zahraničí podle Deníku N nezdůvodnilo, proč na akci novinářku nevpustilo, i když požádala o akreditaci. V zamítavé odpovědi, která jí přišla z e-mailové adresy pro akreditace, chybělo jasné zdůvodnění, obsahovala pouze formulace, které připomínají Macinkovy útoky na Deník N, uvedl server.
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