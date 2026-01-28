Ministerstvo zahraničí nebude omezovat přístup médií na své tiskové konference. V reakci na úterní výzvu šéfredaktorů deseti českých médií to ve středu novinářům v Bruselu řekl šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Šéfredaktoři reagovali na to, že Macinkova úterního brífinku se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Označili to za nepřijatelné. Macinka také uvedl, že na výzvě „něco je“, a pokud se úterní zákaz dotkl novinářky Deníku N Zdislavy Pokorné, vezme ji „v rámci psychosociální podpory“ někam s sebou.
Copak Macinka, opozice je horší! Tři úsměvné metody, kterými se ministři za ANO pokoušejí žehlit průšvih šéfa Motoristů
„My určitě nebudeme zakazovat médiím chodit na naše tiskové konference. To v žádném případě. (...) Nemáme žádný restriktivní vztah k novinářům,“ řekl Macinka na dotaz, zda mají i další média počítat se zákazem vstupu na tiskové konference. Doplnil, že zaznamenal výzvu šéfredaktorů českých médií. „Musím uznat, že na tom, co mi napsali, něco je. Takže jestli se to paní Pokorné nějak dotklo, tak v rámci nějaké psychosociální podpory já ji s sebou někam vezmu,“ poznamenal.
Deset šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií poslalo výzvu Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Reagují tak na odepření přístupu novinářům z Deníku N na tiskovou konferenci ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) k jeho SMS zprávám prezidentovi Petru Pavlovi. pic.twitter.com/ZizdbduyCo— Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) January 27, 2026
Čestný prezident Motoristů a jejich kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek v noci na středu ve vysílání na YouTube podle Deníku N podpořil rozhodnutí ministerstva zahraničí neumožnit vstup jejich zástupcům. Podle serveru Turek řekl, že by zástupci Deníku N neměli být ani ve sněmovně.
Kdyby jenom esemesky pro prezidenta. Vláda zatím Česku ve světě škodí, čeho si spojenci i Rusové všimnou nejvíc?
Macinka v reakci na to řekl, že se o tom s Turkem nebavil. Konstatoval, že ale množství novinářů z některých redakcí jej na chodbách sněmovny zarazilo. „Ale chraň bůh, já mám k novinářům mimořádně kladný vztah, to jste si možná někteří mohli všimnout. A určitě já bych nedělal žádné takovéto kroky,“ dodal šéf diplomacie.
Deník N v uplynulé době psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorem je údajně Filip Turek.
