Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte ocenil pokračování české muniční iniciativy, díky které Ukrajina bránící se ruské invazi získává velkorážní munici. Českým novinářům v Bruselu to po středečním setkání s šéfem aliance řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Zároveň uvedl, že Ruttemu vysvětlil rozdílné postoje členů české vládní koalice k iniciativě. Odpovědi na dotaz, zda s Ruttem řešil i případnou účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Turecku, se ale Macinka vyhnul.
„Vysvětloval jsem mu skladbu české vlády, pozice jednotlivých koaličních partnerů a také cestu, kterou jsme urazili k tomu, abychom se domluvili na nějakém konsenzu,“ řekl Macinka o schůzce s Ruttem, kterou označil za mimořádně přátelskou. Výslovně pak zmínil postoj SPD, která se staví proti podpoře napadené Ukrajiny. Macinka k tomu uvedl, že tato strana učinila kompromis, když souhlasila s tím, že Česko na muniční iniciativu nebude už přispívat penězi, nadále ji ale bude organizovat.
Rutte při schůzce s českým ministrem zahraničí ocenil pokračující a cenný přínos České republiky ke společné bezpečnosti severoatlantického prostoru. Vyplývá to ze sdělení představitele NATO, který si nepřál být jmenován. České ministerstvo zahraničí následně na sociální síti X uvedlo, že Macinka představil Ruttemu priority nové české vlády a diskutovali spolu rovněž o situaci na Ukrajině a v oblasti Arktidy. Ministr se po jednání s Ruttem odpoledne setkal ještě se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou a s komisařkou pro rozšíření Martou Kosovou.
"Generální tajemník NATO a ministr zahraničí Macinka si vyměnili názory na řadu témat souvisejících s aktuální agendou NATO," sdělil ČTK alianční zdroj. Co přesně ze strany šéfa NATO při jednání zaznělo, není známo, Rutte nicméně v minulosti opakovaně vyzdvihoval a označoval za velmi důležitou právě českou muniční iniciativu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé nové české vládní koalice původně hovořili o tom, že muniční iniciativu zruší. Nakonec do ní ale ČR pouze přestane přispívat penězi a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro napadenou zemi, bude pokračovat.
"Ministr zahraničích věcí Petr Macinka na jednání s generálním tajemníkem NATO představil priority nové české vlády. Diskutovali zejména o bezpečnosti v Arktidě, situaci na Ukrajině a také o příspěvku České republiky ke kolektivní bezpečnosti," uvedl Černínský palác.
Návštěva Bruselu se koná den poté, co se v Česku dostala na veřejnost kauza SMS zpráv, jež ministr Macinka (Motoristé) zaslal poradci prezidenta Petra Pavla a které hlava státu pokládá za pokus o vydírání své osoby. Macinka to odmítl, podle něj jde o součást vyjednávání. Kauza souvisí právě i s NATO. Na úterní tiskové konferenci Macinka řekl, že by Ruttemu rád sdělil svůj postoj, že na letním summitu NATO v Turecku by Česko neměl reprezentovat prezident Pavel, neboť v rozporu s ústavou odmítá jmenovat členem vlády kandidáta Motoristů Filipa Turka.
"Tak já myslím, že předmětem schůzky (s Ruttem) bylo mnoho daleko důležitějších věcí," reagoval Macinka na dotaz, zda účast Pavla na summitu s Ruttem řešil. Poznamenal přitom, že nejde úplně o téma k debatě právě s generálním tajemníkem, "protože jemu je to víceméně asi jedno", ale s českou misí při NATO, která se tím bude zabývat.
Podle Hradu je české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi hlavou státu a premiérem Andrejem Babišem. Ten přitom dříve opakovaně řekl, že Česko bude na summitu NATO reprezentovat prezident.
