Plzeňský podnikatel Marcel M. se před třemi lety vydal se svou přítelkyní a ani ne ročním synem na zásnubní cestu na Madagaskar. Zájezd s Čedokem je stál 104 tisíc korun a za dalších téměř 5000 korun si na místě přikoupili výlet na dvouostrov Nosy Iranja, přezdívaný Želví. Ten se vyznačuje tím, že oba jeho konce spojuje dvoukilometrová písečná šíje, která v době přílivu mizí pod hladinou a z jednoho ostrovu se tak stávají dva.
To se stalo i v době jejich výletu. Pro oba snoubence to byl stresující zážitek. Udělali si totiž pěší výlet na menší „ostrov“, a když se po čtvrthodině vydali zpět, začala jim cesta, která byla původně široká většinou několik desítek metrů, vinou sílícího přílivu mizet pod nohama. Zpět k lodi se dostali s dítětem v náručí jen s vypětím všech sil. Pro ženu to byl tak traumatický zážitek, že po návratu do Česka musela vyhledat psychologa.
Za „ohrožující situaci, která mohla mít tragické následky“ vzápětí požadovala dvojice odškodné.
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