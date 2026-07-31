Generálním ředitelem Českých center se od srpna stane končící velvyslanec ČR v Egyptě Ivan Jukl. Na tiskové konferenci k budoucnosti Českých center to v pátek oznámil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka k pátku odvolal. Pánek Jurková byla ředitelkou příspěvkové organizace ministerstva zahraničí od konce roku 2023, Macinka jí za její práci poděkoval.
Ministr zároveň uvedl, že ministerstvo nechce rušit žádnou pobočku Českých center, naopak vidí potenciál k jejich rozšíření například prostřednictvím spolupráce s krajanskými spolky. Chce ale zásadně proměnit jejich efektivitu, především jejich finančního řízení, řekl.
Jukl je velvyslancem v Egyptě od roku 2022, předtím byl od roku 2016 velvyslancem ve Finsku. Mezi lety 2006 až 2012 byl generálním ředitelem státní agentury na podporu obchodu CzechTrade.
Macinka si od jmenování nového ředitele slibuje novou koncepci Českých center. Jsou podle něj také nutné úspory a změna v rozložení financí. „Myslím, že je potřeba se podívat do útrob toho rozpočtu,“ řekl. Považuje za děsivé, že třetinu až 40 procent nákladů spotřebuje ústředí Českých center v Praze. Právě zeštíhlení ústředí považuje Jukl za svůj primární úkol.
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Letos v červnu Macinka řekl, že budoucnost a hospodaření Českých center mohou ohrozit dopady financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Ósace. Podle Macinky se od ledna 2023 sloučila kancelář generálního komisaře Expo 2025 s Českými centry, která nyní nesou finanční dopady projektu. Uvedl tehdy, že ztráty mohou podle něj významně zasáhnout hospodaření této příspěvkové organizace. „Dostali jsme se do situace, že Česká centra skončí v takovém minusu, že možná budou muset být zrušena úplně všechna,“ řekl v červnu.
Macinka také řekl, že některá z center se podle něj plíživě proměnila do stavu, kdy se místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám, což ministr považuje za nepřijatelné. Chce, aby se Česká centra znovu stala nástrojem české kulturní a veřejné diplomacie, soustředila se na podporu české kultury, vědy či byznysu a přispívala k dobrému jménu ČR v zahraničí.
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