Hnutí STAN se v roce 2021 vydalo neobvyklou cestou, jak čerpat náhrady za pronájem poslaneckých kanceláří. Založilo firmu BeSTAN, která má za úkol zprostředkovávat prostory pro své poslance a účtovat za ně náhrady Poslanecké sněmovně. Teď kvůli tomu čelí na sociálních sítích nařčení, že touto cestou odčerpává prostředky z veřejných peněz přes firmu do stranické pokladny. Hnutí to odmítá s tím, že vše probíhá legálně.

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Co se dočtete dál

  • Z čeho obviňuje hnutí anonymní zdroj?
  • Jak to vysvětluje STAN?
  • Co na to říká ředitelka stranické firmy.
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