Hnutí STAN se v roce 2021 vydalo neobvyklou cestou, jak čerpat náhrady za pronájem poslaneckých kanceláří. Založilo firmu BeSTAN, která má za úkol zprostředkovávat prostory pro své poslance a účtovat za ně náhrady Poslanecké sněmovně. Teď kvůli tomu čelí na sociálních sítích nařčení, že touto cestou odčerpává prostředky z veřejných peněz přes firmu do stranické pokladny. Hnutí to odmítá s tím, že vše probíhá legálně.
Co se dočtete dál
- Z čeho obviňuje hnutí anonymní zdroj?
- Jak to vysvětluje STAN?
- Co na to říká ředitelka stranické firmy.
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