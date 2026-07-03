Už týden od minulého zasedání české vlády je zřejmé, že sen o vlastním domu pro české diplomatické zastoupení na Ukrajině se rozplynul a připravené stovky milionů korun půjdou na vyrovnání závazků po výstavě Expo 2025. HN k tomu zjistily detail, který sice nebyl hlavním důvodem, jenž léta složitě vyjednávaný projekt zhatil, ale dle zdrojů deníku byl poslední kapkou, která vedla k finálnímu rozhodnutí, že dům v Kyjevě stát nekoupí.
Tou jednotlivostí je osobnost majitele domu, který si Češi vyhlídli. Stejný důvod přitom stál za zastavením nákupu nové ambasády už minulém roce. A nyní, v případě jiného domu, k tomu přispěl znovu.
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