Roky česká vláda připravovala nákup ambasády v Kyjevě jako zásadní a strategickou investici. Současné podmínky, ve kterých čeští diplomaté působí, jsou velmi nevyhovující. Navíc je jasné, že až válka skončí a začne rekonstrukce Ukrajiny, ceny nemovitostí půjdou nahoru. A řada českých organizací bude shánět prostory v Kyjevě. I když peníze alokovala už minulá vláda, ta Babišova celou věc po měsících odkladů stopla. Peníze připravené na nákup domu v Kyjevě chce využít k zalátání dluhů po Expo 2025 v Japonsku.
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