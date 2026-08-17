Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl to v pondělí po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou ministři zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec (ANO). Koalice poprvé zasedne odpoledne.
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Z odborníků, kteří zasednou v koalici, zmínil Babiš například bioklimatologa Miroslava Trnku z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, který je zároveň koordinátorem portálu Intersucho, nebo ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Tomáše Fojtíka. V koalici proti suchu podle Babiše budou i zástupci státního podniku Povodí Vltavy a Českého hydrometeorologického ústavu.
Šebestyán dopoledne novinářům řekl, že si v pondělí koalice na prvním jednání stanoví harmonogram či vyhodnotí kroky z minulých let. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Platforma se má podobat té z roku 2018.
Červený: podpořili jsme 33 tisíc projektů
Babiš v pondělí uvedl, že koncepci sucha řeší hnutí ANO od roku 2015. Kdyby Babišova vláda nepřijala tisíce opatření, měli by dnes už někteří občané problémy s vodou, řekl premiér. Červený doplnil, že od roku 2014 resort životního prostředí podpořil 33 tisíc projektů za zhruba 32 miliard korun. Letos Červený uvolnil 3,4 miliardy a z Operačního programu Životního prostředí by chtěl investovat ještě dvě miliardy, a to například na zadržování vody v krajině.
S dalšími částkami na řešení dopadů sucha chce Červený nejprve počkat, až bude jasné, kolik poskytne Evropská komise. „Chováme se odpovědně, nenechám vládu zavázat se ke strategickému dokumentu, aby pak Evropská komise řekla, že to musíme zaplatit sami,“ řekl Červený. Obnova krajiny podle něj vychází na devět miliard korun ročně.
Šebestyán v souvislosti se suchem uvedl, že se hydrologická situace sice zhoršuje a sucho prohlubuje, ale je podle něj pod kontrolou. Ministerstvo zemědělství nadlepšuje průtoky a daří se zajišťovat základní funkce odběru povrchové vody, dodal. Zásobárny na pitnou vodu jsou aktuálně naplněny ze 70 až 90 procent, řekl Šebestyán.
Pro řešení dopadů sucha je pak podle Šebestyána potřeba přijmout mix různých opatření. Například vodní nádrže podle něj umožní dovést vodu na území, která budou trpět suchem. Zmínil i možnou spolupráci s Rakouskem na rozšíření vodních kanálů z Dunaje na území Česka.
Kritika od opozice
Ministr životního prostředí se zároveň vyhradil vůči kritice opozice, jejíž někteří zástupci se k záměrům kabinetu vyjádřili skepticky. Například předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší. ODS v souvislosti s dopady sucha na české zemědělce vyzvala Šebestyána, aby v Česku snížil byrokracii a dal chovatelům jasná a předvídatelná pravidla.
Červený řekl, že ministerstvo životního prostředí řeší sucho již od března a zabývá se i případnými problémy, které by mohly vzniknout na podzim. Je například připravený krizový štáb, pokud by nastaly povodně, uvedl. Jeho resort zároveň podle něj vyzval kraje a obce, aby dávaly informace o stavu vod. Všechny uložené úkoly ohledně sucha jsou podle něj průběžně naplňovány.
Ochránci přírody a zemědělci v pondělí zároveň vyzvali vládu, aby peníze na boj se suchem investovala místo stavby nových přehrad do obnovy a vytváření mokřadů, úprav nevhodného odvodnění zemědělské půdy a lesů či revitalizace vodních toků. Babiš v reakci řekl, že revitalizaci vodních toků či budování mokřadů vláda dlouhodobě podporuje. „To všechno děláme. Některé obce by dnes již neměly vodu, kdybychom to nedělali,“ reagoval Babiš.
Průtoky většiny vodních toků v Česku jsou na minimech a v některých případech dosahují i nejnižších zaznamenaných hodnot za celou dobu sledování.
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