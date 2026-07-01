Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl ve středu Pavel v rozhovoru pro Deník.cz. Kabinet hlavě státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což považuje Pavel za bezprecedentní chování.
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Pavel uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) několikrát nabízel kvůli summitu schůzku, naposledy v úterý dopisem. Babiš návrhům nevyhověl, protože z jeho pohledu je vše rozhodnuté, míní Pavel. Za absurdní pak označil prezident debatu o letadlech. „Máme-li jednu delegaci, měla by letět jedním letadlem, ne dvěma,“ uvedl s tím, že by aspoň měl příležitost si s Babišem promluvit.
Vláda původně po několikaměsíčním sporu prezidenta do delegace na summit nezařadila, Pavel proto podal kompetenční žalobu. Ústavní soud v předběžném opatření vládě uložil, aby hlavě státu zajistila účast. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prezidenta spolu s doprovodem v pátek do delegace doplnil, vláda pro něj v pondělí také schválila letadlo.
Pavel ve středu uvedl, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace prezident. Podle rozhodnutí kabinetu však delegaci povede premiér. „Já to považuji za realitu. Nepovažuji to za správné, ale považuji za správné dělat práci, za kterou jsem placen, tedy zastupovat ČR navenek,“ uvedl. Nechtěl odhadovat, jak se k rozporu mezi rozhodnutím vlády o vedoucím delegace a zvyklostmi postaví hostitelská země a NATO.
Prezident by měl mít podle dřívějšího vyjádření hlavy státu možnost zastupovat ČR v pozici vedoucího národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následujícím jednání Severoatlantické rady. Babišovi prezident opakovaně nabízel kompromisní řešení, podle kterého by si premiér vybral jedno ze dvou vrcholných jednání, druhé by absolvoval prezident.
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Protože vláda rozhodla jinak, Pavel očekává, že se neoficiální večeře nezúčastní. „Pokud jde o účast na hlavním jednání, na to akreditován jsem,“ uvedl. Na místě pro vedoucího delegace však podle něj bude sedět Babiš a bude prezentovat oficiální českou pozici podle mandátu, který hlava státu od kabinetu neobdržela.
Pavel označil za absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla okleštit doprovod a roli prezidenta. Odmítl, že by prezidentská kancelář někdy požadovala 35 míst. Naopak podle něj chtěla do Ankary vyslat minimalistický tým o sedmi lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu, dodal. „Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro jedna plus čtyři, z toho tři ochránci,“ uvedl. Podle prezidenta navíc o doprovodu rozhodla jmenovitě. „Místo aby nám dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme s sebou, nám to takto přímo předepsali. Já to považuji za bezprecedentní chování,“ řekl.
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