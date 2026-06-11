Praha má na čele různých městských částí 57 starostů. Ve Vídni jich je 23, v Kodani 10, v Helsinkách čtyři. Máte pocit, že Praha je z těchto měst nejlépe řízená a nejrychleji se rozvíjí? Jde o ilustraci toho, co je v Česku špatně. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Kdo má problém?
V českých médiích se objevují katastrofické články o PPWR, tedy nařízení o obalech a obalových odpadech. Byznys si stěžuje, že záměr je sice dobrý, ale lhůty tak šibeniční a pravidla nejasná, že absolutně není možné stihnout novým pravidlům vyhovět. Nejsem kompetentní to posoudit. Nicméně je zajímavé, že byznys v jiných zemích EU se změnami zřejmě problém nemá – jak slyším, český non-paper, tedy výzvu ostatním státům, aby došlo k odkladu platnosti PPWR, podepsaly jen Slovensko, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko.
Co se dočtete dál
- Co by mělo Česko změnit, aby zmírnilo fenomén NIMBY.
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- Který významný německý politik si myslí, že v někdejším Západním Německu ve skutečnosti nežijí Němci, ale Američané.
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