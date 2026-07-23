Jozef Síkela byl před vstupem do politiky vysoce postaveným bankovním manažerem, takže je zvyklý na hodnocení úspěšnosti výkonu. V srpnu to budou dva roky, co ho česká vláda nominovala na post eurokomisaře, do funkce pak nastoupil k 1. prosinci 2024. „Zatím bych sám sobě i celé Evropské komisi dal známku chvalitebně. Platí, že první rok se každý člověk v nové funkci rozkoukává. Ale už jsme se zajeli a myslím, že se nám docela daří,“ uvedl Síkela na debatě v Pražském domě v Bruselu, kterou HN moderovaly.

Síkela je eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Vedle rozvojové pomoci tak má na starosti především navazování co nejvíce kontaktů se státy po celém světě. Cílem je nejen politické sblížení, ale i otevírání příležitostí pro evropské firmy, samozřejmě včetně českých. Jedním z důvodů je i snaha čelit Číně, která si k sobě v minulých letech ekonomicky připoutala celou řadu zemí. Do Síkelovy působnosti tak spadá víc než stovka států.

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