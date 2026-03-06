Poslanci v pátek ani napotřetí nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře tak zůstala i po pátečním prvním kole druhé volby neobsazená. V některém z dalších jednacích dnů se uskuteční druhé volební kolo. Bývalý ministr vnitra a vicepremiér Rakušan je jediným kandidátem. Ve vyjádření zaslaném novinářům Rakušan uvedl, že má nominaci svého klubu, takže absolvuje i druhé kolo.
Ke zvolení v pátek Rakušan potřeboval získat nejméně 83 poslaneckých hlasů. Obdržel jich 67, oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). První volba, v níž někdejší ministr vnitra figuroval, se uskutečnila v lednu. V jejím úvodním kole získal Rakušan 83 hlasů, potřeboval jich nejméně o devět víc. Ve druhém kole bylo ke zvolení nutných aspoň 89 poslaneckých hlasů, předseda STAN jich obdržel 75.
Sněmovní kádrování. Koalice odmítá pustit bývalé ministry do funkcí, opozice mluví o mstě
Rakušanovi s největší pravděpodobností nedávají hlasy poslanci z řad vládní koalice, byť místopředsednická pozice má podle plánů vládního tábora ANO, SPD a Motoristů připadnout nominantovi STAN. Rakušan v pátek uvedl, že situace, kdy třetí největší strana ve sněmovně nemá své zastoupení ve vedení komory, není dobrá pro parlamentní kulturu.
Dodal, že s nezvolením spíš počítal. „Vládní koalice se prostě bojí výrazného opozičního politika ve vedení sněmovny. Je to pro ně nepříjemné a tenhle strach promítají i do svého hlasování,“ uvedl Rakušan.
Babiš už zase posílá kdekoho na psychiatrii. Pane premiére, není vám něco?
Funkci by ale dokázal zastávat tak, aby rozlišil, kdy řídí schůzi a kdy je opozičním politikem, míní. „Zároveň říkám, my nejsme SPD, abychom si od Andreje Babiše (ANO) nechali říkat, kdo má být zvolen do jaké funkce ve sněmovně. Takto Starostové nikdy postupovat nebudou,“ uvedl.
V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO na místopředsedu sněmovny Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS Petra Fialu místopředsedou sněmovny na třetí pokus.
