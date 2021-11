Poslední volné místo místopředsedy sněmovny zůstává po úterním hlasováním poslanců dál neobsazeno. Ve dvou kolech tajné volby se o post utkali bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) a předseda SPD Tomio Okamura. Ani v jednom kole se však volby neúčastnil dostatečný počet poslanců, proto byla volba neplatná. Celý proces se tudíž bude muset opakovat v dalších dnech.

Pětikoalice, která drží ve sněmovně většinu, již dříve avizovala, že SPD ve vedení sněmovny nechce. Místo tak náleží hnutí ANO. Jenže to opakovaně nominovalo Vondráčka, s nímž má pětikoalice problém. Politikům vadí Vondráčkovo nevhodné chování v době, kdy sám sněmovnu vedl, a také jeho zvláštní role v době, kdy navštěvoval prezidenta Miloše Zemana v nemocnici kvůli podpisu na svolání sněmovny.

Hnutí ANO ale na Vondráčkově nominaci trvá. „Práci pana Vondráčka jako předsedy sněmovny ocenili i někteří poslanci budoucí vládní koalice,“ uvedla šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Podle Schillerové je Vondráček kvalitní kandidát. Po jeho opětovném nezvolení zkritizovala přístup pětikoalice.

Sněmovna má dnes také schvalovat vznik a obsazení výborů a komisí. V dalších dnech by si výbory měly následně zvolit své předsedy.

Začátek zasedání se přitom nesl spíše v lehce obstrukčním duchu. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO) hájil svůj záměr o zařazení bodu, ve kterém se mělo řešit údajně nevhodné vyjádření předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

„Myslím si, že v tuto chvíli je záměr vlády Andreje Babiše udělat všechno pro to, aby nám předali zemi, co se týče covidové situace, v co nejhorším stavu,“ uvedla Pekarová v rozhovoru pro Seznam.

To Havlíčka podle jeho slov urazilo a žádá po Pekarové vysvětlení. Šéfka TOP 09 se svým prohlášením údajně kromě do vlády opřela také do lékařů, policistů, zdravotních sester a dalších profesí, které s pandemií covidu-19 bojují. Říkáte to v době, kdy se snažíme bojovat s dezinformacemi a celá Evropa se potýká s pandemií,“ řekl Havlíček. „Objevují se mesiáši jako polopsychopat Landa nebo Janeček,“ opřel se ministr v demisi do zpěváka Daniela Landy a miliardáře Karla Janečka. Oba dva vystupují proti vládním opatřením. Landa stojí za iniciativou, která zahltila hygienické stanice dotazy, a Janeček vstoupil do veřejného prostoru svým proslovem na vyhlašování ankety Zlatý slavík. Havlíček uzavřel své vystoupení žádostí, aby se Pekarová za svá slova omluvila nikoliv vládě v demisi, ale profesím, které čelí dopadům pandemie. Bod však nakonec na program zařazen nebyl.

Ministryně v demisi Klára Dostálová (ANO) a Alena Schillerová se následně ještě pokusily zařadit bod, ve kterém by se diskutovalo o tom, zda byly poslanecké kluby ustaveny v souladu se zákonem. Ani tento bod se však nakonec na program nedostal.