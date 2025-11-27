Poslanecká sněmovna nakonec vyšle v delegaci do Parlamentního shromáždění NATO své zástupce na Transatlantické fórum. Sněmovní organizační výbor přitom ve středu hlasy povolební většiny ANO, SPD a Motoristů cestu dvoučlenné delegace zamítl. Předseda dolní parlamentní komory Tomio Okamura (SPD) ve čtvrtek České televizi a serveru Novinky řekl, že cesta je nyní vyvážená, protože místo původně navrhovaných dvou zástupců sněmovní opozice v ní bude jeden poslanec nové vládní koalice a jeden představitel opozice.
"Není to tak, že bych ustoupil. Cesta nyní splňuje kritéria. Je vyvážená, bude tam zástupce koalice i opozice," řekl Okamura Novinkám. Dostal také informaci, kterou v době, kdy cestu zamítl, neměl. "Skutečně je potřeba, aby tam čeští zástupci jeli, tedy to splňuje i mou podmínku, aby cesta byla oprávněná a Sněmovna nebyla jen cestovní kancelář," dodal.
Původně Okamura s dalšími členy organizačního výboru z řad sněmovní většiny cestu zamítli. Sněmovnu měli zastupovat poslanci končící vlády Helena Langšádlová (TOP 09) a Pavel Žáček (ODS). Nyní má jet poslanec zvolený za Motoristy, diplomat Karel Beran, druhé místo koalice nabídne opozici.
"Pakliže je tady jasný důvod, je tady návrh ceny letenek, seznámím se s tím a je poměrné zastoupení, tak jsem to zvážil, takto to má fungovat," řekl Okamura v ČT.
Ministr zahraničních věcí v demisi Jan Lipavský (za ODS) označil rozhodnutí nevyslat sněmovní delegaci na alianční shromáždění za bezprecedentní, Česko tím podle něj poškodí hlavně samo sebe. ČR bude chybět na místě, kde se tvoří bezpečnostní architektura pro příští rok, řekl končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jde o ostudu a hazard s bezpečností ČR. Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba tím dává nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů jasný vzkaz, že zastoupení v orgánech NATO a EU pro ni nemá význam.
Okamura se vůči výtkám ohradil a argumentoval úsporami. Sněmovna v novém volebním období podle něj nebude cestovní kancelář, jako tomu podle něj bylo za vedení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Nechal si zpracovat rozbor zahraničních cest za minulé volební období. "Jsou tam zahraniční cesty typu, kdy jeden z poslanců (končící vládní koalice) měl dvoudenní cestu za 250.000 korun do Spojených států," řekl ČTK ve středu Okamura.
