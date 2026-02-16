Nástupcem Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se stane dosavadní ředitel sekce jaderné bezpečnosti SÚJB Štěpán Kochánek. V úřadu pracuje víc než 20 let. Na rozdíl od Drábové, která byla absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického (ČVUT), vystudoval práva. O jeho jmenování v pondělí na základě výběrového řízení rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO). ČTK to sdělil ředitel odboru komunikace Strakovy akademie Martin Vodička.
Podle usnesení, které má ČTK k dispozici, bude sedmačtyřicetiletý Kochánek funkci zastávat od 18. února, mandát je pětiletý. Po úmrtí Drábové řídil úřad od října minulého roku dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer.
Kochánek pracuje v úřadu od roku 2003, kdy působil jako právník a vedoucí právního oddělení a byl zodpovědný za právní záležitosti týkající se jaderné bezpečnosti, radiační bezpečnosti, zvládání mimořádných událostí, přepravy jaderných a radioaktivních materiálů a nakládání s radioaktivními odpady.
Žena, která dohlíží na nejvýkonnější zařízení v Česku. Mladá operátorka Adéla Chalupová popisuje, jak se velí v Temelíně
Jako expert se podílel na rozvojových projektech EU v dalších zemích a působí jako externí expert programu technické spolupráce Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Drábová byla předsedkyní SÚJB od listopadu 1999. Podporovala rozvoj české jaderné energetiky, tedy hlavně rozšíření jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Zastávala i řadu funkcí v mezinárodních organizacích. Výběrové řízení na jejího nástupce vypsal hned v říjnu předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).
Babišova vláda po svém jmenování v prosinci soutěž zrušila a vypsala nové výběrové řízení. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tehdy uvedl, že původní soutěž byla šita horkou jehlou a nastavené parametry do jisté míry vylučovaly férové prostředí, i proto komise nikoho nedoporučila.
Mezi podmínky stanovené novým kabinetem patřilo vysokoškolské vzdělání technického, právního nebo ekonomického zaměření. Výhodou měly být zkušenosti z jaderné energetiky a bezpečnosti. Nový předseda měl podle prosincového vyjádření ministra disponovat také přístupem k utajovaným informacím.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist