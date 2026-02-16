Vláda jmenovala zmocněnce pro transformaci sítě pražských nemocnic a výstavbu nového nemocničního komplexu. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová na dotaz ČTK uvedla, že jím bude Pavel Scholz. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády řekl, že čtyři z pražských fakultních nemocnic jsou ve špatném stavu. Od února mají tři z pěti nemocnic řízených ministerstvem nové ředitele, Bulovka a Vinohrady nově jednoho.
Babiš na tiskové konferenci uvedl, že Thomayerova nemocnice v Krči, vinohradská nemocnice, Bulovka a Všeobecná fakultní nemocnice vznikly strašně dávno. „Proto je velmi důležité, abychom měli v Praze novou supermoderní nemocnici,“ řekl. Výstavbu takové nemocnice považuje za druhou nejtěžší investici po stavbě jaderné elektrárny.
Místo, kde bude objekt stát, zatím zveřejněno nebylo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ČTK na začátku února řekl, že kromě dříve diskutovaných Letňan se zvažuje ještě další místo. „S větší pravděpodobností v tuto chvíli diskutujeme o Letňanech, ale je to předmětem právě té prvotní analýzy, kterou teď děláme,“ řekl tehdy.
Do nového areálu by se podle Vojtěcha měla přesunout část nemocnic, které se nacházejí na pravém břehu Vltavy, tedy Bulovka, Vinohrady a Všeobecná fakultní nemocnice. Příprava na přesun bude podle Vojtěchova lednového vyjádření hlavním cílem nového ředitele Bulovky a Vinohrad Petra Koloucha, který dosud vedl Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy.
V Praze je od letošního ledna pět fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví a Ústřední vojenská nemocnice řízená ministerstvem obrany. Sloučení sousedících nemocnic v Motole a Nemocnice Na Homolce od ledna 2026 oznámil loni v dubnu tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Na dotaz ČTK letos v lednu k Vojtěchově postupu řekl, že obecně považuje slučování nemocnic v Praze za krok správným směrem. Pozastavil se ale nad tím, že nové ředitele ministr jmenoval přímo a nevypsal výběrové řízení.
