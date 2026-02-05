Šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) pokračuje ve svém tažení za úspornější provoz dolní komory parlamentu. Po seškrtání zahraničních cest poslanců začal rušit plánované investice do sněmovních prostor. Zaměřil se přitom na orgán kontroly práce tajných služeb, který začal fungovat až v druhém pololetí roku 2024 a je bezpečnostní komunitou brán jako klíč k činnosti tuzemských zpravodajců. Například u zahraničních cest Okamura už dříve jako první zbytné označil ty do struktur NATO a EU, ze kterých by jeho SPD nejraději vystoupila.
Rozpočtově tento útvar spadá pod kancelář sněmovny, ale poslanci nesmí být jeho členy. Ty navrhuje vláda a sněmovna je volí na pětileté funkční období. Okamura nyní rozhodl, že pětičlenné těleso složené z právníků a bezpečnostních expertů nemá nárok na nové zabezpečení svých prostor. Právě to přitom umožňuje, aby se v nich mohli seznamovat s utajovanými materiály.
