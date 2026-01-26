Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po pondělním zasedání koaliční rady novinářům předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) bude na pondělním zasedání schvalovat návrh rozpočtu na letošní rok. Česko aktuálně hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Okamura řekl, že rozpočet bude prezentovat ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Upřednostnili jsme peníze českým občanům, peníze pro české občany, ne na zbrojení. My skutečně nebudeme navyšovat peníze na zbrojení, nebo chcete-li na obranu. Ta dvě procenta HDP jsou plus minus dostačující,“ uvedl Okamura.
V současnosti NATO vyžaduje od svých členů, aby na obranu dávali dvě procenta HDP. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun. Výdaje představují 2,02 procenta HDP, což splňuje český zákon i současný spojenecký závazek. Loni v červnu se ale státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Washington dal poprvé jasný termín, kdy přestane chránit Evropu. Datum je nebezpečně blízko, vyzbrojení ale naopak daleko
Současný kabinet v programovém prohlášení o růstu obranných výdajích nijak nemluví. Hnutí ANO opakovaně uvedlo, že nezpochybňuje vydávání dvou procent HDP. Babiš ale v minulosti uvedl, že nové cíle NATO nejsou realistické.
Prezident Petr Pavel o víkendu v televizi Nova řekl, že Česko musí naplňovat svůj závazek o výši obranných výdajů, který přijalo vůči NATO, pokud chce čekat bezpečnostní garance. Jestli země na tento závazek rezignuje, musí politici podle Pavla jasně říct občanům, jak jinak zajistí jejich bezpečnost.
Řehka má podle Okamury mlčet
Okamura se také vyjádřil k náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi. Ten je podle šéfa sněmovny podřízený ministrovi obrany Jaromírovi Zůnovi (za SPD) a nemá si dělat vlastní tiskové konference. Podobně se už v sobotu vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO). Reagovali tak na páteční vyjádření Řehky ke sporu kolem možnosti poskytnout čtyři letouny L-159 Ukrajině. Zůna má podle Okamury mnohem větší zkušenosti a jeho stanovisko je správné. Záležitost považuje za uzavřenou.
Okamura v pondělí řekl, že Řehka nemá jeho osobní důvěru. Připomněl, že šéf armády by měl v létě skončit ve funkci, jeho nástupce vybere vláda SPD, ANO a Motoristů. „Nechápu, proč náčelník generálního štábu dělá vlastní politiku, když je podřízený ministrovi obrany,“ uvedl předseda sněmovny. Vyjádření by měla být v souladu s kompetencemi, přičemž o vyřazení jakéhokoli vojenského materiálu rozhoduje vláda, dodal.
Diskuse o možnosti poskytnout Ukrajině několik menších letounů pro obranu proti ruským dronům začala v polovině ledna, když tuto možnost zmínil prezident Petr Pavel při návštěvě napadené země. Koalice následně podpořila stanovisko Zůny, podle kterého armáda letouny potřebuje a Česko je Ukrajině prodat nemůže. Zůna odkazoval na stanovisko armády.
Řehka ale v pátek novinářům řekl, že armáda byla připravena letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Na stanovisko armády opakovaně poukazoval i Pavel, podle něhož by dodávka čtyř strojů L-159 nijak nenarušila obranyschopnost Česka. Řehka současně zdůraznil, že dodání vojenské techniky na Ukrajinu je výsostně politické rozhodnutí.
Armáda v aktuálním stanovisku podle Řehky uvedla, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost České republiky. Babiš poukazoval na to, že současný ministr obrany i jeho předchůdkyně Jana Černochová (ODS) opakovaně říkali, že letadla armáda potřebuje. V sobotu premiér rozmíšky označil za umělý problém. Pavel, který minulý týden ohlásil ambici prezidentský mandát obhajovat, už podle Babiše vede volební kampaň. V reakci na Řehku Babiš doplnil, že šéf armády by udělal lépe, kdyby mlčel.
