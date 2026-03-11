Poslanci mají ve středu na programu finální schvalování státního rozpočtu na letošní rok. Přestože se k návrhu sešlo přes sto pozměňovacích návrhů, šanci na schválení mají jen čtyři z nich - ty, které pocházejí od vládních poslanců. Debata se vedla zejména kolem zákonnosti rozpočtu a ořezaných výdajů na obranu. Zákonodárci si hned v úvodu odhlasovali, že budou o rozpočtu debatovat až do nočních hodin.
Co se dočtete dál
- Co vadí opozici na návrhu rozpočtu.
- Proč ho považuje za nezákonný.
- Co na to říká vládní koalice.
