Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se na briefingu po jednání vlády omluvil Pavlovi, že nedodržel termín setkání. Kabinet podle něj měl nejnáročnější zasedání od svého vzniku.
Původně bylo setkání Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou sněmovny Tomiem Okamurou (SPD), šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) naplánováno na 15:00. Hrad jej poté o hodinu posunul, v tu dobu stále zároveň jednala vláda. Krátce po 16:00 prezident schůzku zrušil.
Jednání se podle prezidentova vyjádření z minulého týdne mělo týkat aktuálních zahraničněpolitických témat, návštěv zahraničních státníků v České republice i koordinace cest politiků. Debata se měla vést i o akcích na půdě Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Před letním summitem NATO v Turecku má podle hlavy státu Česko řadu konkrétních úkolů.
Babiš vyhlásil konkurz na vládního prezidenta. Důvodů je víc než jen jeho osobní pomsta Petru Pavlovi
Okamura v pondělí novinářům řekl, že pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před jednáním Hrad připravil. Vystrčil v reakci uvedl, že neobdržel z Hradu návrh deklarace, pouze teze k připomínkování, o nichž by měli účastníci schůzky na jednání hovořit.
