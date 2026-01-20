Jakmile nová vláda našla pro poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka místo vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, musí se zaobírat další nepříjemností. Mandátový a imunitní výbor sněmovny už totiž začal v úterý projednávat žádosti soudů a policie o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. Výsledek oznámí začátkem února a žádné překvapení se nečeká. Otazník ale visí nad tím, zda se po předpokládaném odmítnutí vydání značně nevyostří vztahy ve vládní koalici.
Co se dočtete dál
- Vládní většina má na (ne)vydání dvou politiků jasný názor. Ani jedna strana z koalice ANO, SPD a Motoristů nebude hlasovat pro jejich vydání. Uvnitř už ale zaznívají obavy, co se stane poté. Jaké?
