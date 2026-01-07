Novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) podnítil vlnu darů do sbírek na pomoc Ukrajině, kterou pořádá iniciativa Dárek pro Putina. ČTK to ve středu řekl zástupce organizátorů projektu Martin Ondráček. Podobný efekt podle něj mělo už například video, na kterém Okamura loni v listopadu po svém zvolení do funkce asistoval při sundávání ukrajinské vlajky z budovy sněmovny.
První lednový den letošního roku, kdy Okamura zveřejnil svůj projev, podle Ondráčka přišlo do sbírek 780 tisíc korun. Ve stejný den o rok dříve to bylo 162 tisíc korun. „Těch sto šedesát dva tisíc bych považoval za standardní částku na leden,“ podotkl. Obecně podle Ondráčka pro sbírky platí, že leden bývá nejhorší měsíc, naopak prosinec nejlepší. Loni se za prosinec na pomoc Ukrajině vybralo 61 milionů korun, dodal Ondráček.
Předseda Sněmovny a SPD minulý týden v projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině či vedení ukrajinského státu. Postavil se také proti ukrajinskému členství v Evropské unii, kritizoval postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty.
Pokus o odvolání „pindala“ Okamury je plané gesto. Demokratická opozice mohla udělat mnohem víc
Dárek pro Putina dostává podle Ondráčka k darům řadu vzkazů, ve kterých lidé potvrzují, že přispěli i právě v reakci na Okamurův projev, protože nechtějí mlčet k tomu, jak se chová politická reprezentace. „Každý tlak vyvolává protitlak. A ten protitlak, který vyvolává Okamura a tihleti lidé tím, že popírají ruskou účast na Vrběticích a mluví o Ukrajině tak, jak mluví, tak na jedné straně jim tleskají jejich voliči a na druhé straně lidi, kteří s tím nesouhlasí, ten nesouhlas dávají najevo mimo jiné svými kreditními kartami,“ řekl. „Speciálně SPD se tak nechtěně stává naším influencerem,“ dodal.
Efekt růstu darů v reakci na politickou situaci není podle Ondráčka neznámý. „Vídáme to hodně v zahraničí a vídáme to i v Čechách. Poprvé jsme to viděli velmi intenzivně, když předseda Poslanecké sněmovny asistoval tím, že držel štafle při sundávání ukrajinské vlajky. Takže se nám to okamžitě propisuje do těch sbírek a teď to je vidět velmi pěkně,“ doplnil.
Dárek pro Putina ironicky odkazuje na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, iniciativa pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě střelomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.
