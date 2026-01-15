Premiér Andrej Babiš (ANO) stále čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí, aby mohl vložit akcie skupiny Agrofert do svěřenského fondu. Babiš při čtvrtečních sněmovních interpelacích řekl, že jde o tři souhlasy. Na řešení střetu zájmů se ministerského předsedy ptal Karel Dvořák (STAN), podle kterého existuje nesoulad mezi Babišovým dřívějším prohlášením a popisem fondu v rejstříku.
Babiš oznámil v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Původně sdělil, že vloží akce do fondu do 8. ledna. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem.
Dvořák upozornil na to, že zapsaným účelem fondu je zajištění nezávislé správy na dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády. Premiér ve čtvrtek zdůraznil, že platí, co řekl. „V každém případě já už nikdy, když to vložím, nebudu majitelem akcií Agrofertu, i když nebudu v politice. Je to i tam napsáno, já to nečetl, ale bylo mi to řečeno, že je to tam napsáno,“ uvedl ministerský předseda.
Velký příběh Babišova střetu zájmů. Kdo rozhodne, jestli bude Agrofert vracet miliardy?
Z jeho vyjádření vyplynulo, že souhlas se změnou vlastnictví očekává ze tří členských států EU. „Čekám na ty tři souhlasy, čekám na pokyn právníka. Když to nastane, tak to tam dám,“ dodal Babiš.
Babiš v prosinci oznámil, že na svěřenský fond RSVP Trust nebude mít žádný vliv. Ve čtvrtek uvedl, že bez vlivu bude i jeho rodina. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v Česku zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun.
Čapí hnízdo: Babiš vydání odmítá
Premiér Babiš také nebude žádat sněmovnu o vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Vyplynulo to z jeho čtvrtečního vyjádření před poslanci. Dotačním případem se zabývají soudy. Babiš řekl, že se vydat nenechá. Uvedl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něj ale soudci, kteří rozhodují politicky. Žádost soudu o premiérovo vydání ke stíhání začne věcně posuzovat mandátový a imunitní výbor příští týden v úterý, doporučení plénu by měl dát začátkem února. Babišova vláda ANO, SPD a Motoristů má ve sněmovně většinu 108 hlasů.
Začíná jedenáctý rok s kauzou Čapí hnízdo: Kdy bude konec a kdo může za to, že se tak vleče
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. Babiš ve čtvrtek uvedl, že někdejší prezident Miloš Zeman mu nabídl abolici, tedy zastavení trestního stíhání. Sněmovna už třikrát pokračování stíhání umožnila. „A to jsem si ještě myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat, proto,“ řekl premiér.
Vydání hrozí i Okamurovi
Sněmovní výbor se bude zabývat také soudní žádostí o vydání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) ke stíhání v souvislosti s případem předloňských plakátů hnutí před senátními a krajskými volbami. Okamura již dříve stíhání opakovaně označil za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho sněmovna k stíhání vydala.
Někteří opoziční politici veřejně označují koalici ANO, SPD a Motoristů za koalici nevydání. Očekává se, že sněmovna tentokrát Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání nevydá. Mandátový a imunitní výbor Babiše i Okamuru na úterní schůzi pozval, oba podle informací ČTK potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná.
