Soud nestihne do říjnových sněmovních voleb nařídit hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, nový rozsudek tak do voleb nepadne. Webu iROZHLAS.cz to řekl soudce Jan Šott, který má případ na starosti. V kauze možného dotačního podvodu je obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho poradkyně a europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Oba vinu už dříve odmítli.
„Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, což je nezbytné jak pro přípravu hlavního líčení, jež bude ve věci třeba nařídit, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025,“ sdělil serveru předseda senátu pražského městského soudu Šott.
Jsou to sice mantáci a lumpové, ale naši mantáci a lumpové. Proč drsné kauzy nehýbou s českými voliči ani o milimetr
Soudce doplnil, že už prostudoval usnesení, kterým odvolací vrchní soud v červnu zrušil zprošťující verdikt nad Babišem i Nagyovou. Nyní bude možné doplňovat důkazy.
Šott Babiše i Nagyovou už dvakrát zprostil viny. Vrchní soud ale v červnu osvobozující verdikt zrušil a rozhodl, že Babiš i Nagyová naplnili svým jednáním skutkovou podstatu zločinů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Svým právním názorem pražský městský soud zavázal.
Honzejk: Teď už soud nemá jinou možnost. Babiš je podvodník a bude odsouzen
Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.
Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.
Sněmovní volby se uskuteční 3. a 4. října. Hnutí ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem voleb, Babiš tak téměř jistě v nově složené sněmovně zasedne a soud bude muset žádat dolní komoru už počtvrté o jeho vydání k trestnímu stíhání.
Honzejk: Teď už soud nemá jinou možnost. Babiš je podvodník a bude odsouzen
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist