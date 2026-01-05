Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválila podle informací ČTK své programové prohlášení. Koalice ANO, SPD a Motoristů se na svých programových prioritách shodla koncem října, necelý měsíc od sněmovních voleb a ještě před podpisem koaliční smlouvy. Funkce se ministři ujali po jmenování prezidentem Petrem Pavlem 15. prosince, s programovým prohlášením budou žádat příští týden sněmovnu o vyslovení důvěry.
Mezi hlavní strategické směry řadí vláda levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupnost zdravotnictví či bydlení jako veřejný zájem. Slibuje také změny důchodového a sociálního systému, což zahrnuje plán zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech. Mezi hlavní priority řadí vláda také bezpečnost a ochranu občanů.
Prezident Pavel žádal, aby kabinet do dokumentu doplnil svůj postoj k ruské válce proti Ukrajině či plnění spojeneckých povinností v NATO včetně navyšování výdajů na obranu. Koalice se poté shodla, že programové prohlášení v souladu s těmito požadavky upravovat nebude. Podle Hradu šlo pouze o doporučení a Pavel nepředpokládal, že se s ním koalice plně ztotožní.
Programové prohlášení obsahuje závazek nezvyšovat žádné daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura. Počítá také se zrušením poplatků za veřejnoprávní média, nová regulace by měla dopadnout na neziskové organizace. Dokument obsahuje i slib zavést celostátní referendum, vylučuje ale, že by se mohlo týkat členství Česka v EU a NATO.
Česko programové prohlášení označuje za svrchovaný členský stát EU a pevného spojence v rámci NATO. EU ale podle dokumentu nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Kabinet už v prosinci odmítl unijní migrační pakt a vymezil se proti systému emisních povolenek ETS2. V prohlášení žádá také revizi Green Dealu. V diplomacii se chce soustředit na obnovu vztahů ve Visegrádské skupině (V4), do které patří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.
