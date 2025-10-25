Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády těchto stran. České televizi to řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Materiál ještě podle něj projednají stranická vedení, což může vést k jeho dílčím úpravám. Program v pondělí představí předseda ANO Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.

„Jsme dohodnuti na úrovni toho vyjednávacího týmu,“ uvedl Havlíček. Předpokládá, že program proberou stranická vedení a bude do něj možná nutné ještě promítnout výsledky těchto debat. „Ale troufám si tvrdit, že v zásadě jsme hotovi,“ prohlásil. Pro HN už předtím uvedl, že půjde o „tržně orientovanou vládu se sociální kontrolkou“.

ANO a SPD mají v programu zvyšování důchodů nebo platů státních zaměstnanců. Motoristé zase slibovali, že do čtyř let zajistí, aby stát hospodařil s vyrovnaným rozpočtem.

ANO, SPD a Motoristé se už dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO má mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci nominovaní za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.

