Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády těchto stran. České televizi to řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Materiál ještě podle něj projednají stranická vedení, což může vést k jeho dílčím úpravám. Program v pondělí představí předseda ANO Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.
„Jsme dohodnuti na úrovni toho vyjednávacího týmu,“ uvedl Havlíček. Předpokládá, že program proberou stranická vedení a bude do něj možná nutné ještě promítnout výsledky těchto debat. „Ale troufám si tvrdit, že v zásadě jsme hotovi,“ prohlásil. Pro HN už předtím uvedl, že půjde o „tržně orientovanou vládu se sociální kontrolkou“.
ANO a SPD mají v programu zvyšování důchodů nebo platů státních zaměstnanců. Motoristé zase slibovali, že do čtyř let zajistí, aby stát hospodařil s vyrovnaným rozpočtem.
ANO, SPD a Motoristé se už dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO má mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci nominovaní za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist