Vyplácí se nám členství v Evropské unii? Ano – a níže nabízíme konkrétní výpočty. Dotace, o kterých se u nás mluví nejčastěji, jsou ale ve skutečnosti jen marginálním aspektem členství. Navíc ho není možné posuzovat jen přes ekonomiku. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Havlíček ujišťuje
Než se Andrej Babiš stal v roce 2021 premiérem, velmi často se stýkal s velvyslanci států EU v Praze. Bylo to dáno i tím, že tehdy působil ve vládě jakožto ministr financí. Nyní se s velvyslanci stýká Karel Havlíček, a to velmi často. S několika z nich jsem mluvil a Havlíček podle nich dokola zdůrazňuje – hnutí ANO neumožní konání referenda o členství Česka v EU a NATO.
Co se dočtete dál
- Co v české debatě o EU úplně chybí.
- Proč je potřeba změnit Green Deal a proč tato myšlenka získává podporu.
- Jak se Česko staví k návrhu na takzvaný 28. režim pro firmy.
