Zahraniční finančníci sledují, jak v Česku dopadnou nadcházející parlamentní volby. Ptají se hlavně na to, jestli pravděpodobný vítěz Andrej Babiš připustí referendum o členství Česka v Evropské unii. Ohledně toho, jak moc bude Babiš utrácet, ale nervózní nejsou. Co to znamená? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Mám k dispozici studii Vysoké školy ekonomické o tom, jak by na české firmy dopadl nově navrhovaný příspěvek do rozpočtu EU. Fakticky jde o daň za to, že firmy mohou působit na společném evropském trhu. Podle návrhu Evropské komise by ji měly platit společnosti s ročním obratem přes 100 milionů eur. VŠE ve své studii uvádí, že by se daň týkala 750 českých firem. Studii si u VŠE zadala europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která je v rámci Evropského parlamentu zpravodajkou pro zdroje evropského rozpočtu. Nerudová je jednoznačně proti tomu, aby se tento návrh na „daň“ pro firmy stal realitou. Momentálně to ani není pravděpodobné – několik zemí EU včetně například Německa už ji odmítlo a ke schválení je přitom potřeba jednomyslný souhlas všech států. Ostatně, jak mi neformálně napsal jeden ekonom působící v Evropské komisi, zatěžovat evropské firmy novým poplatkem je za situace, kdy zaostávají za americkou nebo asijskou konkurencí, „naprostá blbost“. Rozpočet EU nové zdroje rozhodně potřebuje, ale ne tohoto typu.
- Jak bude podle odhadu zahraničních investorů případná vláda ANO hospodařit.
- Jak by se měli lídři ostatních zemí EU zachovat k Babišovi, pokud se stane premiérem.
- Proč někdo na Západě vážně uvažuje o tom, že by některým podnikatelům fakticky zkonfiskoval část majetku.
