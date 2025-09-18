Bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi bilancoval, co se v Evropě událo rok poté, co zveřejnil svou slavnou zprávu o stavu evropské ekonomiky. Konstatoval, že Evropa je na tom hůř než loni. Co s tím? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Draghi po roce
Mario Draghi právě před rokem zveřejnil svou do značné míry zdrcující zprávu o tom, jak se EU ekonomicky daří ve srovnání s konkurenty. Vyšla řada hodnocení, kolik Draghiho doporučení se od té doby zrealizovalo – nikoliv mnoho. Ale proč tomu tak je? „Pro prosperitu EU dnes není největší hrozbou Brusel, tedy Evropská komise, ale členské země unie,“ pojmenoval to jeden představitel českého byznysu. Jak dodal, státy se „kvůli svým partikulárním zájmům nejsou schopny dohodnout na klíčových věcech“. Které to jsou a jak si v tomto ohledu stojí Česko? Tady je analýza. A jak dopad své práce vidí po roce sám Draghi? Viz na konci tohoto newsletteru glosa očitého svědka jeho úterního vystoupení v Bruselu. Mysleme ale, prosím, taky na europoslankyni hnutí ANO Kláru Dostálovou, která zjevně vůbec nepochopila, co Draghiho zpráva obsahuje, a uniklo jí i to, na koho Draghi nyní svým projevem mířil především.
Co se dočtete dál
- Co bude muset Česko ohledně Draghiho doporučení zvážit.
- Proč Evropa zatím neprodělává na clech, která na dovoz do USA uvalil Donald Trump.
- Proč o ruském přístupu ke světu hodně vypovídá Putinova zkušenost z jeho dětství.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.